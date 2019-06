AngloGold Ahsanti - Wie auf goldenen Schienen

Beflügelt durch einen haussieren Goldpreis, der in der letzten Woche erstmals seit September 2013, die Marke von 1.400 USD nach oben durchbrochen hat, beginnen jetzt auch die Minenaktien wieder zu laufen. Die HUI-Aktie AngloGold Ashanti aus Südafrika zum Beispiel knallt mit Kursen über 17 USD auf ein 33-Monatshoch. Ab dem Jahrestief im Mai ging es hier bereits über 50% nach oben. Sollten Anleger jetzt schon Gewinne mitnehmen oder diese einfach laufen lassen?Die Aktie entwickelt sich damit nach der letzten Einschätzung an dieser Stelle vom 28. Februar "AngloGold Ashanti - Nach über 120% Kursgewinn jetzt noch rein?". Damals bot sich nach dem steilen Anstieg um 120% aus rein charttechnischer Sicht kein direkter Einstieg an. Vielmehr zeigte der Aktienkurs damals Anzeichen einer beginnenden Gegenbewegung, die in Richtung ca. 12 USD auf der entsprechende horizontalen Unterstützungslinie skizziert und angedeutet wurde.Zitat: "Als Kursziel bietet sich die grüne Unterstützungslinie um ca. 12 USD an, die sich durch das Zwischenhoch aus dem Januar 2018 herleitet. Ab dort könnte es dann erneut für viele Wochen dem noch immer aktiven Kursziel zwischen ca. 19,53 und 22,91 USD entgegengehen."AngloGold Ashanti fiel direkt nach dieser Analyse deutlich zurück. Bis zum 11. Mai kam der Aktienkurs mit 11,29 USD der besagten 11 USD Marke sehr nahe. Auf dem Niveau der horizontalen und äußerst wichtigen Unterstützungslinie fassten sich Anleger und Investoren wieder ein Herz und zogen den Südafrikaner auf neue Jahreshochs. Mit dem Tageshoch vom 21. Juni bei 17,24 USD kommt mit einem Schlag bereits schon das untere Ende der genannten Kurszielzone mit großen Schritten näher.Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, dass die laufende Aufwärtsbewegung ein abruptes Ende finden könnte. Vier Wochen in Folge deutliche Kursgewinne gab es zuletzt Anfang und Mitte 2016 als AngloGold Ashanti die erste große Aufwärtsbewegung aus dem Baisse-Loch gestartet hat.Jetzt könnte die zweite Aufwärtswelle laufen, die auch heute ein Kursziel von ca. 19,53 bis hin zu 22,91 USD auf Basis der langfristigen Widerstandszone besitzt. Auch wenn die Aktie bereits wieder überkauft ist, sollte das in dem aktuellen Umfeld explizit nicht der einzige Faktor sein, der berücksichtigt wird! Es kann durchaus sei, dass der Kurszielbereich noch in diesem Sommer "abgefrühstückt" wird. Erst dann gilt es die Charttechnik neu zu bewerten.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.