Newmont Goldcorp - Kurz vor dem Befreiungsschlag!

Nach der Übernahme von Goldcorp durch Newmont Mining, gibt es seit ein paar Wochen eine neue Nummer 1 auf dem Weltmarkt der Goldförderer. Barrick Gold wurde vom Thron gestoßen und durch den neuen Champion Newmont Goldcorp Corp. ersetzt. Im Zuge der Übernahmeverhandlungen gab es mächtig Spannungen zwischen den beiden Parteien. Der Aktienkurs ist in diesem Zusammenhang zeitweise deutlich gegen den allgemeinen Markttrend gefallen. Seit Mitte Mai geht die Aktie aber in die Senkrechte und steht jetzt am charttechnischen Scheideweg …Nach der letzten Analyse vom 28. Dezember 2018 "Newmont Mining - Der Grundstein für 2019 ist gelegt!" - damals ging es noch rein um Newmont Mining - hat sich nicht nur beim Namen einiges getan. Der gute Jahresstart in 2019 wurde mit dem Absacker auf Werte unter 30 USD im Mai schnell zunichtegemacht. Die schon definierte und ausgemachte grüne mittelfristige Unterstützungslinie war es jedoch, die an dieser Stelle schlimmeres verhindert hat.Ähnlich wie im Herbst 2018, gab es an dieser wichtigen Linie einen satten bullischen Pullback, der jetzt bereits die 7. Handelswoche in Folge andauert. Zudem ist Newmont Goldcorp jetzt direkt am Abwärtstrend seit August 2016 angekommen.Um hier endgültig die "Kuh vom Eis" zubekommen, sollten sich die Bullen mit dieser Linie nicht großartig aufhalten und voll durchziehen. Durch einen aktuellen Goldpreis über 1.400 USD und auf einem 5-Jahreshoch notierend, stehen die Chancen aber derzeit gut, dass die Aktie auch weiter impulsiv und nachhaltig zulegen könnte. Das schon vor einem halben Jahr definierte Kursziel von 50 bis 57 USD lässt sich auch heute noch ohne Weiteres charttechnisch ableiten.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.