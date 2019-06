Goldnachfrage bleibt robust

Neue US-Sanktionen wurden über den Iran verhangen, so berichtet Investing.com . Das war die Antwort der US-amerikanischen Regierung auf den Abschuss einer unbemannten US-Drohne. Der Goldpreis stieg am Dienstag daraufhin."Das ist der fünfte Tag in Folge, an dem es Preiszunahmen gibt. Zeitgleich bleibt die Nachfrage nach dem Edelmetall aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen USA und dem Iran robust. Ebenso wird Gold durch eine mildere Haltung der Zentralbanken und einer umfassenden Schwäche des Dollar unterstützt", erklärte Helen Rush, Edelmetallanalystin bei Capital Markets in London.Nun liegt der Fokus der Investoren aber auf einer Rede, die der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, im Laufe dieser Woche halten wird; sie könnte auf die Möglichkeit hindeuten, dass die Fed im Juli die Zinsen senken wird.Währenddessen konzentrieren sich Trader auch auf den G20-Gipfel, während dem sich Trump mit dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping treffen soll, um den Handelsdisput zu besprechen.© Redaktion GoldSeiten.de