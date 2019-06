Fidelity: Gold profitiert von Ängsten an den Märkten

Goldinvestoren profitierten von einem starken Preisanstieg des Edelmetalls, nachdem Ängste um die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte eine Flucht zu sicheren Häfen verursachten, so schreibt Ed Monk von Fidelity Personal Investing in einem Artikel . Trotz der derzeitigen Spannungen zwischen Iran und USA würden sich nicht nur geopolitische Ereignisse auf Gold auswirken.Der Goldpreis würde auch wechselnde Erwartungen bezüglich des US-Dollarwertes widerspiegeln, die derzeit nach unten gedrückt werden, während die Federal Reserve weniger bullisch gegenüber Zinserhöhungen wird. Aktuell scheinen die Märkte geringeres Wachstum in den USA als positiv für Gold zu empfinden."Wenn die Märkte unbeständig werden, dann erinnert das erneut an die Rolle des Metalls als sicherer Hafen", schreibt Monk. Wenn das Risiko extremer Auswirkungen zunimmt, so würde der Goldpreis tendenziell steigen. Das sei der Grund, warum viele Investoren dem Mantra treu blieben, "immer Gold zu besitzen."© Redaktion GoldSeiten.de