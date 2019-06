Metals Focus: Gold durchbricht locker 1.400$-Marke. Was kommt als Nächstes?

In der letzten Woche schob eine milde Fed und erneute Spannungen im Mittleren Osten den Goldpreis locker über das psychologisch wichtige Niveau bei 1.400 Dollar, berichtet Metals Focus in der aktuellen Ausgabe von Precious Metals Weekly.Das Beratungsunternehmen erwartet einen weiteren Anstieg, doch warnt, dass kurzfristige Gegenwinde aufkommen können. Dennoch seien die Aussichten für Gold glänzend und das Edelmetall wird mittelfristig wahrscheinlich an Stärke zunehmen.Die größte Herausforderung, die sich dem Goldpreis in den Weg stellen könnte, ist eine baldige teilweise Erholung des US-Dollars. Doch auch mit anderen finanz- und geopolitischen Ereignissen muss Gold fertig werden. Die Zinssenkungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen, der Handelsstreit der USA mit China sowie ein potenzieller Konflikt im Mittleren Osten.Vorläufig erhöhten professionelle Investoren ihre Positionen in Gold, ließen jedoch Platz nach oben. So können Investoren ihre Positionen in Gold später im Jahr noch weiter ausbauen, wenn sich die Umstände laut Metals Focus entscheidend zugunsten höherer Goldpreise verändern.Diese positiven Umstände sind insbesondere eine US-Konjunkturschwäche - wenn die Auswirkungen der US-Steuerkürzungen aus 2018 nachlassen und die Handelskriege negative Auswirkungen zeigen werden - die zu größeren Rückgängen auf den Aktienmärkten führt. Doch viele der Ereignisse der letzten Jahre, die defensive Investments anregen, bleiben vorherrschend.Dies sollte die Nachfrage nach sicheren Häfen, darunter auch Edelmetalle, stark ankurbeln. Daher erwartet Metals Focus vor Jahresende neue Höchststände in Gold, die sich bis ins Jahr 2020 ausdehnen.© Redaktion GoldSeiten.de