Bear Creek - Eine Entscheidung steht an!

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. könnte sich vor der Schmach eines längerfristigen Verweilens unterhalb der psychologischen Marke von 1,00 USD retten. Seit der Rückkehr über diese Marke zur Monatsmitte konnten weitere Zugewinne erzielt werden. In diesem Kontext wird gegenwärtig die Abwärtstrendlinie seit September 2016 attackiert. Folglich steht eine unmittelbare Entscheidung an. Mehr dazu im Nachgang.Das Tauziehen im Rahmen des Eintauchens in das Penny-Stock-Universum ist zumindest aktuell vom Tisch. Jetzt wird es vielmehr im Bereich der eingangs benannten Abwärtstrendlinie spannend. Gelingt der Ausbruch auf Monatsschlusskursbasis, könnten weitere Zugewinne winken. Allerdings im Rahmen der heutigen Edelmetallschwäche wohl zunächst Gewinnmitnahmen das Marktbild beherrschen dürften.Hierbei erscheint ein Pullback mit Blick auf die kommenden Handelstage bis zum Kursniveau bei 1,10 USD denkbar, bevor im Anschluss wieder die Bullen das Zepter übernehmen könnten. Oberhalb von 1,35 USD erlaubt sich jedenfalls weiteres Potenzial zum Level von 1,50 USD. Gelingt auch ein Anstieg darüber, hätte sich das mittelfristige Bild wesentlich verbessert, sodass langfristig durchaus wieder Kurse über 2,00 bzw. 2,25 USD Einzug halten könnten.Im Worst-Case kippt das aktuell freundliche Bild wieder komplett ins Negative. Notierungen unterhalb des Levels von 1,04 USD lassen dabei weitere Rücksetzer bis zum Niveau von 0,90 USD möglich werden, bevor das Bild wieder gänzlich bärisch mit Kursen im Bereich von 0,70 USD werden könnte.Kurzfristig könnten Gewinnmitnahmen für Rücksetzer bis in den Bereich von 1,10 USD sorgen. Stabilisiert sich die Aktie dort und beginnt wieder anzusteigen, könnte im weiteren Verlauf eine neuerliche Attacke auf das Level rund um 1,35 USD anstehen. Oberhalb dessen werden Kurse bis 1,50 USD und mittelfristig sogar bis über 2,00 USD möglich.Sollten die möglichen Rücksetzer bis unter das Niveau von 1,04 USD führen, besteht die Gefahr einer Wiederaufnahme der Korrekturbewegung. Abgaben bis 0,90 USD könnten dabei der Anfang für weitere Verluste bis hin zur Unterstützungszone von 0,70 bis 0,80 USD sein.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.