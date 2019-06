Gold Volatility Index, Monatschart vom 21. Juni 2019

Gold in US-Dollar, Monatschart vom 21. Juni 2019

Viele Marktteilnehmer sind aufgrund der jüngsten Aktivitäten im Edelmetallsektor verblüfft. Während die meisten auf eine ruhige Sommerzeit gewartet hatten, befinden sich Gold und Silber seit über drei Wochen in einem starken Aufwärtstrend. Natürlich weiß niemand, ob diese Welle nachhaltig ist und wie lange sie anhalten wird.Rückblickend haben wir zum Zeitpunkt des geringsten Risikos Positionen eröffnet, während nur wenige andere ebenfalls genau hinschauten. Infolgedessen sind wir bereits mit ansehnlichen Renditen belohnt worden und unsere Positionen beinhalten nur noch ein sehr geringes Risiko. Wenn Sie die Entwicklung unserer Gold- und Silber-Trades von Anfang an verpasst haben, finden Sie eine Zusammenfassung in unseren letzten Chartbuch. Begonnen hat die Einstiegs-Serie am 17. Mai 2019 . Wir finden, dass nun interessante Details („Point of Interest“) sowohl hinsichtlich des Zeit- als auch des Preisverhaltens erkennbar werden.Unser erster langfristiger Einstieg im Silber Mitte Mai dieses Jahres basierte auf dem Zusammenspiel zahlreicher Faktoren (Konfluenz) sowie einem niedrigen Risiko. Fünf Wochen später sehen wir weitere Beweise dafür, was möglicherweise beim Gold und Silber gespielt wird…Monatschart des Gold-Volatilitätsindex vom 21.06.19: "Bewegt sich da etwas?":Der obige Chart zeigt einen stetigen Rückgang der Volatilität am Goldmarkt seit 2012. Ab Juni 2017, also vor 24 Monaten, bewegte sich die Volatilität buchstäblich die meiste Zeit unter dem Wert von zehn. Irgendwas scheint nun jedoch innerhalb der laufenden Monatskerze zu „rumpeln“ (große richtige grüne Kerze). Die Volatilität hat in den letzten Wochen um über 50% zugenommen. Dies führt uns zur nächsten Grafik!Monatschart vom 21. Juni 2019, Gold, mögliches Range Break-Szenario:Von einer monatlichen Perspektive heraus betrachtet spiegelt Gold das Verhalten des Volatilitäts-Charts wider. Während die Volatilität im aufwärtsgerichteten Bullenmarkt zwischen 2002 und 2011 "gesund" war, führte der Seitwärtsmarkt der letzten Jahre zu einem Rückgang der Volatilität am Goldmarkt.