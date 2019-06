Dunnedin Ventures Inc. verlängert Laufzeit von Warrants

Anzahl der DunnAngepasster AusUrsprünglicheGeändertes Verf

edin übungspreis s allsdatum

-Warrants Verfallsdatu

(nach Arrangemem

nt

)

8.294.500 $ 0,23 17. Juli 201917. Juli 2021

662.500 $ 0,27 17. Juli 201917. Juli 2021

Vancouver, 26. Juni 2019 - Dunnedin Ventures Inc. (das Unternehmen oder Dunnedin) (TSX-V: DVI) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Laufzeit von 8.957.000 ausstehenden Warrants von Dunnedin (die Warrants) um zwei Jahre verlängern wird (für Einzelheiten siehe Tabelle 1). Die entsprechende Genehmigung der TSX Venture Exchange liegt vor. Die Warrants wurden ursprünglich im Rahmen einer Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens am 17. Juli 2017 begeben (siehe Pressemeldungen vom 20. Juni 2017 und 20. Juli 2017).Nach der Ausgabe der Warrants führte das Unternehmen die Ausgliederung von Solstice Gold Corp. (Solstice) im Rahmen eines gerichtlich bewilligten Arrangement-Plans (Statutory Plan of Arrangement; das Arrangement) durch und jeder zum Stichtag des Arrangements gehaltene Dunnedin-Warrant wurde gegen einen Ersatz-Warrant von Dunnedin sowie ein Drittel eines Warrants von Solstice ausgetauscht. Die Ausübungspreise der Ersatz-Warrants von Dunnedin wurden unter Berücksichtigung des Arrangements angepasst (siehe Pressemeldungen vom 31. Januar 2018 und 4. Juni 2018). Die Warrants können weiterhin zu ihrem angepassten Ausübungspreis ausgeübt werden und alle anderen Bedingungen der Warrants sind unverändert.Claudia Tornquist, President und CEO von Dunnedin, sagte: Wir freuen uns, die Laufzeit dieser Warrants zu verlängern, da unsere Aktionäre dadurch vom Mehrwertpotenzial unserer zwei bevorstehenden Bohrprogramme profitieren können. Wir planen, in diesem Sommer Bohrungen im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD zu absolvieren und anschließend die Arbeiten in unserem Kupfer-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona aufzunehmen, wo im weiteren Jahresverlauf ein Bohrprogramm geplant ist.Nähere Informationen erhalten Sie über Knox Henderson, Investor Relations (Tel. 604-551-2360 bzw. khenderson@dunnedinventures.com).Für das Board of Directors Dunnedin Ventures Inc.Claudia TornquistPresident & CEO Dunnedin Ventures Inc. erschließt Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA sowie das Diamantprojekt Kahuna in Nunavut (Kanada). Die Porphyrprojekte von Dunnedin weisen allesamt bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf. Dazu gehören das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Trapper im Norden der Region Golden Triangle in British Columbia, das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough in Südzentral-British Columbia und das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave unweit der erstklassigen Mine Bagdad in Arizona (USA).Das Diamantprojekt Kahuna in Nunavut befindet sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium und beherbergt eine hochgradige Diamantressource der abgeleiteten Kategorie, die sich in geringer Tiefe befindet, sowie zahlreiche Zielgebiete für Kimberlitschlote. Das Unternehmen besitzt Diamantenrechte über eine Konzessionsfläche von 1.664 km2, die sich 26 Kilometer von Rankin Inlet entfernt und unmittelbar neben Agnico Eagles Goldmine Meliadine befindet. Dunnedin konzentriert sich im Rahmen seiner Exploration auf die Entdeckung von diamantführenden Kimberlitschloten und arbeitet dabei mit seinem Berater und Hauptaktionär Dr. Chuck Fipke zusammen.Dunnedin hat seinen Sitz in Vancouver und wird von einem Team von weltweit bekannten Explorationsexperten unterstützt, die gemeinsam über jahrzehntelange Explorationserfahrung und beträchtliches Know-how auf den Kapitalmärkten verfügen. Dunnedin ist Teil der Unternehmensgruppe Discovery, die von John Robbins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies in den geltenden Wertpapiergesetzen nicht ausdrücklich gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite.