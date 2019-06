Will Rhind: Angst hält Goldpreis oben

Der Hintergrund bleibt ertragreich für den Goldpreis, so berichtet Yahoo Finance . Der eskalierende Handelskrieg zwischen USA und China hat dafür gesorgt, dass sich die Investoren zu den sicheren Häfen, und damit Gold, begaben. Währenddessen sorgten dünn verschleierte Versprechungen der Fed-Beamten für einen Einsturz des US-Dollar. Üblicherweise ist es so, dass sich die Investoren zu Gold retten, wenn der Dollar deutlich an Stärke verliert."Auch wenn die Fed die Zinsen bisher nicht gekürzt hat, so erwarten wir, dass die Realzinsen fallen werden. Das bedeutet typischerweise, dass der Goldpreis ansteigt. Ich denke, dass diese Entwicklung beibehalten wird", so kommentierte Will Rhind, CEO von GraniteShares. Die Angst unter den Investoren sei seiner Ansicht nach ebenfalls Grund für den kürzlichen Anstieg des Goldpreises.Rhind schließt nicht aus, dass der Preis des Metalls über 1.500 Dollar je Unze steigen könnte, gibt jedoch an, keine direkte Preisprognose zu haben. Seiner Ansicht sind auch die Analysten von Goldman Sachs, die in einem Bericht schrieben, dass eine Kombination aus schwachem Dollar und zunehmender weltweiter Unsicherheit, den Goldpreis oben halten könnte.© Redaktion GoldSeiten.de