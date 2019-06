Gemischte Signale für Goldpreis vor G20-Gipfel

Der Goldpreis ging am Donnerstag in Asien etwas zurück, nachdem die USA gemischte Signale sendete, was ein Handelsabkommen mit China vor Beginn des kommenden G20-Gipfels anging, so berichtet Investing.com Über Nacht erkläre Steven Mnuchin, US-Finanzminister: "Wir hatten bereits 90% Fortschritt (zwecks eines Handelsabkommens) erreicht und ich denke, dass es eine Möglichkeit gibt, es zu vollenden." Ebenso sei er davon überzeugt, dass das Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatsoberhaupt weiteren Fortschritt bedeuten wird.Mnuchin sei bereit die nächste Runde Zölle hinauszuzögern, als Zeichen des guten Willens. Trump hingegen warnte, dass man zusätzliche US-Zölle verhängen würde, wenn man an diesem Wochenende keinerlei Fortschritt bei den Handelsgesprächen machen würde. Am Samstag soll sich der Präsident mit Xi Jinping in Osaka, Japan treffen.© Redaktion GoldSeiten.de