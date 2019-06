ABN Amro: Fed stützt Goldpreis

Die Aussicht auf eine aggressiv lockere Geldpolitik der Fed hat den US-Dollar in einem risikofreudigen Umfeld mit niedrigen US-Renditen belastet, so Georgette Boele von ABN Amro. Ein niedrigerer US-Dollar habe den Goldpreis unterstützt, berichtet FX Street "Unser Jahresendziel in Höhe von 1.400 Dollar je Unze wurde erreicht und der Preis ist nun sogar auf 1.430 Dollar je Unze gestiegen", kommentierte die Analystin. Kurzfristig würde die Möglichkeit einer Zinskürzung um 50 Basispunkte im Juli den Goldpreis stützen. "Zusätzlich ist das Preismomentum stark positiv, ähnlich wie die technische Preisprognose für Gold.""Doch unser US-Volkswirtschaftler erwartet, dass die Fed die Zinsen nur um 25 Basispunkte im Juli kürzen wird. Wenn die Fed-Sprecher weniger taubenhaft erscheinen oder die Fed keine Kürzung um 50 Basispunkte durchführt, dann könnte der Goldpreis stark einbrechen, da die Spekulanten extreme Netto-Long-Positionen in Gold halten würden."ABN Amro behielt seine Jahresendprognose für den Goldpreis bei 1.400 Dollar je Unze bei.© Redaktion GoldSeiten.de