Caledonia Mining Corporation Plc.: Mitteilung einer relevanten Änderung im Aktionariat

27. Juni 2019 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sie eine Mitteilung über eine relevante Änderung im Interesse eines bedeutenden Aktionärs erhalten hat. Gemäß AIM-Regel 17 werden die folgenden Angaben mitgeteilt:(a) Identität des bedeutenden Aktionärs: Sales Promotion S. A.(b) Datum der Offenlegung: 26. Juni 2019(c) Datum der relevanten Änderung: 31. Mai 2019(d) Preis, Menge und Klasse: 20.000 Anrechte; Preis nicht bekannt gegeben(e) Art der Transaktion: Verkauf(f) Art und Umfang der Beteiligung wesentlicher Aktionäre: nicht veröffentlichtDer Inhaber teilte Caledonia auch mit, dass er nun an 848.773 Aktien beteiligt ist, was zum heutigen Zeitpunkt 7,89% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft von 10.763.041 Stammaktien entspricht.Caledonia hat am 13. November 2017 mitgeteilt, dass es darüber informiert wurde, dass der wirtschaftliche Eigentümer von Sales Promotion Services S.A. Heinrich Auwärter ist.