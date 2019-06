Goldpreis sinkt; Handelsgespräche zwischen den USA und China im Fokus

Am Donnerstag bewegte sich der Goldkurs nach dem steilen Rückgang in der vorherigen Sitzung langsam abwärts, da Investoren Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA am Ende der Woche abwarten, während Bullen ihre Erwartungen auf hohe US-Zinssenkungen herunterschraubten, so Reuters Um 7:29 Uhr sank der Goldspotpreis um 0,2% auf 1.406,21 US-Dollar je Unze. In der vorherigen Handelssitzung sank er um mehr als 1%, nachdem Offizielle der US-Notenbank die Erwartungen auf aggressive Zinssenkungen dämpften."Es scheint, als gäbe es eine Ermüdung im Zusammenhang mit Vorankündigungen zu den Handelsbelangen … Wenn es keine Art von Vereinbarung gibt, wird die Unterstützung für Gold wiederkehren, doch in der Zwischenzeit wird diese Einstellung auf dem Goldpreis lasten", sagte Michael McCarthy von CMC Markets. "Im Moment sieht es nach einer Korrektur aus." Ein leichter Anstieg im US-Dollar übt ebenfalls Druck auf den Goldpreis aus, fügte er hinzu.Laut Quellen der South China Morning Post würden Washington und Peking eine Vereinbarung entwerfen, die weitere Zölle verhindern solle. Am Mittwoch sagte US-Präsident Trump, dass ein Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Wochenende möglich sei, er aber trotzdem bereit wäre US-Zölle auf fast alle übrigen Importe aus China zu verhängen.Auf technischer Seite könnte sich der Goldspotpreis laut Wang Tao, technischer Analyst bei Reuters, auf einer Unterstützung bei 1.404 US-Dollar stabilisieren und in Richtung Widerstand bei 1.421 US-Dollar abprallen.© Redaktion GoldSeiten.de