Russland: Währungsreserven in 25. KW

Die Zentralbank der Russischen Föderation meldete vor kurzem die aktuellen Angaben zu den internationalen Währungsreserven des Landes per 21. Juni 2019. Demnach wurden die Währungsreserven Russlands in der 25. Kalenderwoche gegenüber der Vorwoche erhöht.Wie aus den Angaben hervorgeht, beliefen sich die russischen Gold- und Devisenreserven per 21. Juni auf 510,2 Mrd. US-Dollar; 5,9 Mrd. US-Dollar mehr als in der Vorwoche. In der 24. Kalenderwoche besaß Russland Währungsreserven im Wert von 504,5 Mrd. US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de