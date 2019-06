TD Securities: Goldpreis bis 2020 nahe 1.500 $

Die Goldpreiskonsolidierung Ende der Woche schaffe laut TD Securities einen Setup für mehr Gewinne, wobei die Bank erwartet, dass sich der Goldpreis 2020 1.500 US-Dollar je Unze nähern werde, so Kitco News . Obwohl der Goldpreis am Mittwoch von seinen neuesten 6-Jahreshochs gesunken ist, stabilisierte sich das gelbe Metall über 1.400 US-Dollar.TD Securities prognostiziert einen Goldpreis bei 1.400 US-Dollar Ende 2019 und einen Anstieg auf 1.475 US-Dollar im Jahr 2020. Die nächsten zwei wichtigen Ereignisse für Gold sind das G-20-Treffen und die Mitteilung der US-Federal Reserve zum Leitzins im Juli. TD Securities zufolge werde das G-20-Treffen kaum Einfluss auf den Goldpreis haben und der Markt sich auf die Fed konzentriere."Gold konsolidiert vor der Sitzung des US-Offenmarktausschusses im Juli und schafft damit ein Setup für weitere Gewinne", so die Bank in ihrer Global-Markets-Mitteilung. Die Fed werde wahrscheinlich "aggressiver" reagieren. "Gegenströme und mildere Inflation führten zu einer milderen Haltung der Fed. Wir erwarten 2019 Zinssenkungen um 75 Basispunkte und weitere 75 Basispunkte im Jahr 2020", schrieb TD Securities.Die milde Haltung der Fed werde in diesem und nächstem Jahr weiterhin ein großer Antrieb für Gold und ein Gegenwind für den US-Dollar sein. Die Fed ist nur eine von mehreren Zentralbanken, die eine lockere Geldpolitik aufnehmen, darunter die Europäische Zentralbank, die australische Zentralbank, die neuseeländische Zentralbank, die kanadische Zentralbank und die chinesische Zentralbank.Dieser weltweite Zentralbankenausblick kreiert TD Securities zufolge "eine perfekte Welt für Gold", woraufhin die Bank ihr "Ziel der Long-Position in Gold auf 1.485 US-Dollar" erweiterte.© Redaktion GoldSeiten.de