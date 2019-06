"Perfekter Nachfragesturm" steckt hinter Goldrally

Laut Dave Nadig von ETF.com gebe es zwei Hauptgründe für die kürzliche Goldrally: ein "perfekter Nachfragesturm" und die fehlenden Möglichkeiten an einem "zugegeben ziemlich überbewerteten Markt." So wird in einem Artikel von Yahoo Finance geschrieben."Es herrscht noch immer Unruhe im Nahen Osten und es finden noch immer Handelskriege statt, also ist es nur vernünftig, nach einem Ort Ausschau zu halten, an dem man ein bisschen Bargeld aufbewahren kann", erklärte Nadig. Aufgrund des rückläufigen US-Dollar - der das Ergebnis von Erwartungen bezüglich rückläufiger Zinsen ist - sehe Gold derzeit attraktiv aus.Um in Gold zu investieren, zieht Nadig selbst börsennotierte Fonds vor, die Goldbullion halten oder in Goldbergbauunternehmen investieren. "Der einfachste Weg ist es, in einen Fonds zu investieren, der Gold kauft und es in einem Tresor aufbewahrt."Die Zentralbankkäufe aus Russland, China und anderen Ländern - ebenso wie die starke indische Hochzeitssaison im ersten Quartal - hätten ebenso die Nachfrage nach sicheren Häfen gesteigert.© Redaktion GoldSeiten.de