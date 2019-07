Gold - Es wird ruppiger

Nachdem der Goldpreis Ende Mai über die obere Begrenzungslinie einer Dreiecksformation ausgebrochen war, entwickelte sich eine steile Aufwärtsbewegung, die zügig über das bisherige Jahreshoch bei 1.346 USD führte. Mit dem Ausbruch über die Hürden bei 1.366 und 1.391 USD setzte sich die Rally bis an die Kursbarriere bei 1.433 USD fort. Dort stoppte der Anstieg und ging in eine Korrektur über, die heute Nacht bereits unter die 1.391 USD-Marke führte.Noch deuten die Längenverhältnisse der Teilstrecken der Korrektur seit dem 25. Juni an, dass diese Bewegung im Bereich des bisherigen Tagestiefs beendet worden sein könnte. Sollte das aktuelle Tagestief bei 1.384 USD dagegen unterschritten werden, könnte die Korrektur direkt bis 1.366 USD führen und damit die direkte Fortsetzung der Hausse auf dem Spiel stehen. Unterhalb der Marke wäre bereits ein bärisches Signal aktiv und mit weiteren Verlusten bis 1.346 und 1.326 USD zu rechnen. Damit wäre auch die Rally gestoppt.Verbleibt der Goldpreis dagegen über 1.384 USD und kann er anschließend die Hürde bei 1.417 USD durchbrechen, wäre die Korrekturphase mit dem heutigen Tief beendet worden. In der Folge käme es zu einem weiteren Angriff auf die 1.433 USD-Marke. Darüber könnte der Wert an alte Stärke anknüpfen und bis 1.465 und 1.487 USD klettern.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG