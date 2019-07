USA und China verkünden Waffenstillstand; Goldpreis sinkt stark

Nachdem die Staatsoberhäupter von China und den USA eine Waffenruhe des Handelskrieges verkündeten, ging der Goldpreis stark unter 1.400 Dollar je Unze zurück, so berichtet Moneyweb . Das versetzte den sicheren Häfen einen Schlag, die in den letzten Monaten aufgrund Spannungen sowie Aussichten auf eine lockerere Geldpolitik unterstützt worden waren."Sicherlich können wir an diesem Morgen etwas Schwäche erkennen", so kommentierte Daniel Hynes, Rohstoffstratege der Australia and New Zealand Banking Group. "Doch ich denke, dass vor allem die Zinsprognose in den USA ein echter Treiber gewesen ist. Wir sind also recht positiv gegenüber Gold. Wir denken, dass diese Abnahme der Dollarstärke und die möglichen Zinskürzungen die Investitionsnachfrage kurzfristig unterstützen werden."Während des Treffens am Samstag hatten Donald Trump und Xi Jinping beschlossen, die Handelsgespräche wiederaufzunehmen; dies hatte zu dem deutlichen Goldpreisrückgang geführt. Dennoch könnte dieser Trend nur kurzfristig anhalten, wenn die Investoren ihren Fokus auf den Bericht zum US-Arbeitsmarkt legen, der am Freitag veröffentlicht wird.© Redaktion GoldSeiten.de