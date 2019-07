Pakistanische Goldimporte gehen um 36,56% zurück

Die Goldimporte Pakistans gingen in den ersten elf Monaten des aktuellen Finanzjahres (2018 bis 2019) um 36,56% verglichen zum Vorjahreszeitraum zurück, so berichtet The Nation . Das Land importierte während des Zeitraums von Juli bis Mai (2018 bis 2019) Gold im Wert von 11,863 Millionen Dollar.Im selben Zeitraum des letzten Finanzjahres hatte man Metall im Wert von 19,308 Millionen Dollar importiert. Das zeigt einen Rückgang um 37,32%, wie aus aus Daten des pakistanischen Statistikamtes (PBS) hervorgeht. In diesem Zeitraum beliefen sich die Importe des Landes auf 299 Kilogramm Gold. Dies steht im Vergleich zu den 477 Kilogramm, die im letzten Finanzjahr importiert worden waren.Des Weiteren geht aus den Daten des PBS hervor, dass Pakistan im Mai 2019 keinerlei Goldimporte tätigte.© Redaktion GoldSeiten.de