"Waffenstillstand" im Handelskrieg senkt Nachfrage nach sicheren Häfen

Der Goldpreis sank am Montag um mehr als 1% als der Dollar an Stärke gewann und Investoren sich für riskantere Vermögenswerte entschieden, nachdem die USA und China sich darauf einigten, die Handelsgespräche wieder aufzunehmen, so Reuters Um 7:30 Uhr war der Goldspotpreis um 1,5% auf 1.388,01 US-Dollar je Unze gesunken; auf diesem Niveau war er zuletzt am 21. Juni. "Die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China veranlassten Investoren, auf Wachstum zurückzublicken. Es gibt gute Unterstützung für Aktienmärkte in der Region und sichere Häfen sind weniger gefragt", sagte Michael McCarthy von CMC Markets."Es wird wahrscheinlich mehr Volatilität geben. Der Goldpreis sank von einem wichtigen technischen Niveau um 1.430 US-Dollar, was bedeuten könnte, dass die Unterstützung bei der 1.380$-Marke getestet wird", so McCarthy weiter.Der Goldpreis stieg am 25. Juni auf 1.438,63 US-Dollar, der höchste Stand seit dem 14. Mai 2013, als der US-Dollar schwächelte und Investoren nach sicheren Häfen suchten, aus Sorge um eine Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Allerdings sank der Preis wieder, als Hoffnungen auf neue Verhandlungen für ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China aufkamen.Nun haben am Wochenende beide Seiten einer Wiederaufnahme der Handelsgespräche zugestimmt, nachdem US-Präsident Trump Zugeständnisse einräumte; unter anderem, dass es keine neuen Zölle geben würde und die Beschränkungen für das Technologieunternehmen Huawei gelockert werden würden. Dieser Fortschritt gab den weltweiten Finanzmärkten Auftrieb und dämpfte den Anreiz des sicheren Hafens Gold.Allerdings haben China und die USA noch einen langen Weg vor sich, bevor sie sich auf ein Abkommen für ein Ende ihres bitteren Handelskriegs einigen werden. "Obwohl die Abwärtsreaktion in Gold auf das Handelsabkommen logisch erscheint, ist das letzte Wort für ein Endergebnis noch nicht gesprochen", so Edward Meir von INTL FCStone.© Redaktion GoldSeiten.de