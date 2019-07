American Gold Eagle: Verkäufe Juni 2019

Kürzlich veröffentlichte die Prägestätte U.S. Mint die aktuellen Zahlen zu den Verkäufen der beliebten Anlagemünze " American Gold Eagle " per Ende Juni 2019. Aus diesen Daten geht hervor, dass die Verkaufszahlen der Goldmünze zwar im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen sind, jedoch gegenüber dem Vorjahreszeitraum sanken.Laut U.S. Mint wurden im sechsten Monat des Jahres Goldmünzen mit einem Gewicht von insgesamt 5.000 Unzen verkauft. Im Mai wurden dagegen nur 4.000 Unzen verkauft, womit die U.S. Mint im Juni eine Zunahme von 25% verzeichnete. Auch die Anzahl der verkauften Münzen nahm zu. So wurden im Juni 9.500 Goldmünzen der "American Eagle" verkauft, 11,79% mehr als im Mai, als es 8.500 Stück waren.Die Prägestätte verkaufte per 30. Juni insgesamt 4.500 Goldmünzen zu je 1 Unze. Im Mai waren es nur 3.500 Goldmünzen zu je 1 Unze. Darüber hinaus wurden im sechsten Monat 5.000 Goldmünzen zu je 1/10 Unzen verkauft.Verglichen mit Juni 2018 ergab sich bei den Verkäufen der 1-Unzen-Goldmünze im Juni 2019 ein Rückgang um 79,07%. Im sechsten Monat des letzten Jahres setzte die Prägestätte noch 21.500 Goldmünzen zu je 1 Unze um. Im Vergleich dazu waren es nur 4.500 Goldmünzen im letzten Monat. Auch bei der Gesamtanzahl aller verkauften "American Gold Eagle" gab es einen Rückgang. Im Juni 2018 verkaufte die U.S. Mint 41.500 Goldmünzen, womit es im Juni 2019 mit nur 9.500 verkauften Goldmünzen 77,11% weniger waren.© Redaktion GoldSeiten.de