Australian Koala: Silbermünze zu 1 Unze

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Die Prägestätte gibt nun zum 6. August 2019 die Anlagemünze Australian Koala in Silber zu 1 Unze heraus. Die Silbermünze gibt es im Hochrelief und Polierter Platte. Das Motiv der Münze zeigt eines von Australiens beliebten Beuteltieren auf dem Ast eines Eukalyptusbaumes sitzend. Darüber hinaus steht auf dieser Seite der Münze die Jahreszahl, das Gewicht, die Feinheit und das Prägezeichen der Perth Mint "P".Die andere Seite der Münze zeigt das Portrait von Königin Elizabeth II., angefertigt von Jody Clark. Dort befindet sich auch der Nennwert der Münze in Höhe von 1 Dollar.Die 1-Unzen Silbervariante der "Australian Koala" ist auf eine Stückzahl von 10.000 begrenzt. Die Münze befindet sich in einer Box mit durchsichtigem Deckel. In einem Schuber verpackt, wird jede Münze mit einem beiliegenden nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de