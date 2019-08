Australian Wedge-Tailed Eagle: 5 Unzen Silber im Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Ab dem 6. August 2019 bietet die australische Prägestätte nun auch die Silbermünze " Australian Wedge-Tailed Eagle " zu 5 Unzen im Hochrelief an. Das von John Mercanti entworfene Motiv zeigt einen Keilschwanzadler im Flug auf ausgebreiteten Schwingen vor stilisierten Sonnenstrahlen. Neben dem Motiv befindet sich auf dieser Münzseite das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl sowie das Gewicht und die Feinheit der Münze.Auf der Kehrseite sind das von Jody Clark angefertigte Portrait von Königin Elizabeth II. sowie der Nennwert der Münze zu sehen.Die 5-Unzen-schwere Silbermünze ist auf eine Stückzahl in Höhe von 2.500 limitiert und wird in einem klassischen grauen Etui mit einem beiliegenden nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de