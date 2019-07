Mexiko: Goldproduktion im April 2019 erneut gestiegen

Das mexikanische Institut für Statistik und Geografie INEGI gab kürzlich die aktuellen Zahlen zur Produktion des Bergbaus in Mexiko im April 2019 bekannt. Den Daten zufolge nahm die Fördermenge im Goldbergbau erneut leicht zu. Allerdings wurden Rückgänge im Silberbergbau verzeichnet.So geht aus den Angaben hervor, dass im vierten Monat des Jahres 9,5 Tonnen Gold in Mexiko gefördert wurden. Im März hatte sich die Produktion nur auf 9,1 Tonnen Gold belaufen. Allerdings wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus um 6% verzeichnet; die Goldproduktion belief sich im April 2018 auf 10,1 Tonnen.Auch die Silberförderung verzeichnete laut INEGI Rückgänge. So belief sich die Silberproduktion im April 2019 auf 487,3 Tonnen gegenüber 502,3 Tonnen im März 2019; 15 Tonnen Silber weniger. Im Jahresvergleich ergab sich ein Rückgang um 5,2%; im April 2018 wurden in Mexiko noch ca. 514 Tonnen Silber produziert.© Redaktion GoldSeiten.de