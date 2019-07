Goldpreis erholt sich; noch immer unter 1.400 Dollar

Der Goldpreis erholte sich am Dienstag in Asien, nachdem er unter 1.400 Dollar je Unze gefallen war, so Investing.com . Grund dafür sei die Tatsache, dass der Waffenstillstand zwischen USA und China den Risikoappetit angeregt hatte.Trump erklärte, dass Verhandlungsführer beider Seiten "ständig am Telefon sprechen" würden und Handelstreffen bereits begonnen hätten. "Tatsächlich begann das vor unserem Treffen", erklärte der Präsident und bezog sich damit auf die Zusammenkunft mit dem chinesischen Staatsoberhaupt am letzten Wochenende, das während des G20-Gipfels stattfand.Trotz der positiven Entwicklungen erwarten die Bank of America Merrill Lynch und Morgan Stanley im späteren Verlauf des Jahres dennoch eine Korrektur des Aktienmarktes. Nach Trumps Ankündigung sank der Goldpreis, erholte sich jedoch dann wieder etwas.© Redaktion GoldSeiten.de