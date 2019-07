Perth Mint: Goldverkäufe legen im Juni wieder zu

Erst kürzlich veröffentlichte die australische Prägestätte Perth Mint auf ihrem Blog die neusten Absatzzahlen der Gold- und Silbermünzen und -barren für den Juni 2019. Aus diesen Daten geht hervor, dass die Anzahl verkaufter Goldprodukte im sechsten Monat des Jahres zunahm, die Silberverkäufe jedoch verglichen zum Vormonat zurückgingen.Somit verkaufte die Prägestätte im Juni insgesamt 19.449 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren. Im Mai hatten sich die Verkäufe auf 10.790 Unzen Gold belaufen; ein Plus von 80,25%. Verglichen zum Vorjahreszeitraum ergab sich ebenfalls eine Zunahme: Im Juni 2018 belief sich das Verkaufsvolumen auf 16.847 Unzen Gold, was einen Anstieg von 15,44% bedeutet.Die Verkäufe von Silberprodukten gingen hingegen zurück. Im Juni verkaufte man 344.474 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren. Somit ergibt sich verglichen zum Mai ein Minus von 49,46%; insgesamt hatte man im Vormonat 681.582 Unzen Silber verkaufen können. Im Jahresvergleich verzeichnete man jedoch eine Zunahme: 2018 hatten sich die Verkäufe auf 229.280 Unzen des Metalls belaufen. Das entspricht einem Anstieg von 50,24%.© Redaktion GoldSeiten.de