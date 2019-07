Silber - Aufwärtstrend unter Druck

Silber konnte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben absetzen und den Abwärtstrend der Vormonate verlassen. Es kam zuletzt auch zu einem Ausbruch über die bei 15,20 USD liegende Hürde, bevor der Kaufdruck jedoch schnell wieder nachließ. Dies führte zu einem Rücklauf zur Unterstützung bei 15,20 USD.Silber besitzt die Chance, sich im Bereich der 15,20 USD sowie auf dem Aufwärtstrend der Vorwochen wieder nach oben abzusetzen. Gelingt dies, sind Kursgewinne bis in den Bereich 15,64 USD schnell wieder möglich. Darüber würde sich der Weg in Richtung 16,00 USD zum langfristigen Abwärtstrend öffnen. Bei Anschlussverkäufen unterhalb der 15,12 USD droht hingegen ein Rückfall bis in den Bereich 14,92 USD.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG