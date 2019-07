East Africa Metals unterzeichnet finale Vereinbarung für Finanzierung von Erschließungsaktivitäten

ZUSAMMENFASSUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN

ERSTBEWERTUNG (PEA) FÜR DAS PROJEKT

ADYABO (30. April

2018)



PARAMETER EinheitMato BulaDa Tamb

en Mato Bulauk

North



Mineralressourc

en* Tonnen 2.440.000775.000



angezeigte R.

abgeleitete R.

angezeigte R.

Tonnen 5.825.000110.000

Au/Auäq330.000 116.000

u

Unzen

abgeleitete R. Au/Auäq420.000 15.000

u

Unzen

Aktueller

Minenplan Tonnen 3.335.000650.000



(Lebensdauer

Mine)



Au/Auäq300.000 96.000

u

Unzen

Jahre 6,8 3,3

Investitionskos(Tsd. 54.200 34.030

ten US-Dol

lar)



Instandhaltungs(Tsd. 5.600 8.030

kosten US-Dol

lar)



Cashflow nach (Tsd. 97.700 20.615

Steuern US-Dol

(Lebensdauer lar)

Mine)



NPV nach (Tsd. 56.660 13.020

Steuern (8 % US-Dol

Abschlag) lar)



IRR nach % 28,4% 28,6%

Steuern



C1 USD/Unz 412 420

Betriebskostene

Au



AISC USD/Unz 620 642

e

Au



Amortisierung Jahre 3,0 1,9

Verarbeitungsrat/Tag 1.400 550

te



Cashflow nach (Tsd. $29.310 $6.185

Steuern US-Dol

lar)



(siehe Pressemeldung von East Africa vom

30. April 2018) Wirtschaftliche

Erstbewertungen (PEA) sind eine

vorläufige Berechnung und enthalten

auch abgeleitete Mineralressourcen,

die aus geologischer Sicht zu

spekulativ sind, um als

Mineralreserven mit wirtschaftlichem

Potenzial eingestuft werden zu können.

Außerdem ist die wirtschaftliche

Verwertbarkeit von Mineralressourcen,

die keine Mineralreserven darstellen,

nicht gesichert. Es ist ungewiss, ob

sich die Annahmen der PEA tatsächlich

bewahrheiten.





EAM-Projektressourcen (Au + A

u

äqu Metall Unzen)

Projekt- KategorieAu + Auä

qu

Unzen

Projekt Adyangezeigt446.000

abo e

R.



abgeleite551.000

te

R.



Projekt Harangezeigt469.000

vest e

R.



abgeleite426.000

te

R.



Projekt Hanangezeigt721.000

deni e

R.



abgeleite292.000

te

R.



Vancouver, 2. Juli 2019 - East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM - East Africa oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine 100 %-Tochter Tigray Resources Inc. PLC (TRI) eine finale Kauf- bzw. Verkaufsvereinbarung und einen Joint-Venture-Vertrag mit der Firma Silk Road Resources Investments Co. Limited (SRR), einer 100 %-igen Tochtergesellschaft von Tibet Huayu Mining Co. Limited (THM), unterzeichnet hat. Die Vereinbarung regelt die Erschließung und den Betrieb der Lagerstätten Mato Bula und Da Tambuk im Projekt Adyabo, das sich in der Region Tigray (Republik Äthiopien) befindet.- Tibet Huayu Mining Co. Ltd. (Tibet Huayu) hat sich bereit erklärt, bis zu 70 % der Anteile am Projekt Adyabo zu erwerben.- EAM erhält bei Abschluss der Transaktion eine Barzahlung in Höhe von 1,2 Mio. US-Dollar sowie eine Nettogewinnbeteiligung von 30 %.- THM übernimmt sämtliche Investitionskosten (100 %) und zeichnet für die Umsetzung des Minenerschließungsprogramms und den Minenbetrieb verantwortlich.- Die Investitionskosten für den Bau werden auf 54 Mio. US-Dollar für Mato Bula und 34 Mio. US-Dollar für Da Tambuk geschätzt (siehe Pressemeldung von East Africa vom 30. April 2018).- EAM erhält die Explorationsrechte für die gesamte prospektive Mineralisierung in den Konzessionsgebieten außerhalb der aktuellen Ressourcenzonen.Mit dem Abschluss der Bedingungen der Transaktion, die in der verbindlichen Absichtserklärung beschrieben ist (siehe Pressemeldung von East Africa vom 8. Februar 2019), erklärt sich East Africa bereit, 70 % der Aktienanteile des Unternehmens an seiner äthiopischen Tochterfirma Tigray Resources Inc. (TRI - hält sämtliche Anteile an East Africas Projekt Adyabo) auf Tibet Huayu Mining zu übertragen.In den Bedingungen der unterzeichneten Kauf- bzw. Verkaufsvereinbarung sowie eines Joint-Venture-Vertrags wurde festgelegt, dass sich Tibet Huayu dazu verpflichtet, alle Investitionen zu tätigen, die für die Erschließung der Lagerstätten Mato Bula und Da Tambuk sowie für die Umsetzung des Minenerschließungsprogramms und den Minenbetrieb erforderlich sind, und bei Abschluss der Transaktion einen Barbetrag in Höhe von 1,2 Mio. US-Dollar an EAM zu bezahlen. EAM erhält eine Gewinnbeteiligung von 30 % am Projekt.Gemäß der Transaktion erhält East Africa außerdem alle Mineralrechte und übernimmt sämtliche Explorationsverpflichtungen in den prospektiven Zielzonen der Konzessionsgebiete, die nicht Teil der Bergbaulizenzen für Adyabo sind (EAM-Mineralressourcen). East Africa gewährt Tibet Huayu ein Vorkaufsrecht von angemessener Dauer für den Erwerb der künftigen EAM-Mineralressourcen, basierend auf für beide Seiten annehmbaren Bedingungen und ähnlich jenen, wie sie in der aktuellen Transaktion definiert sind.Andrew Lee Smith, CEO des Unternehmens, meint: Mit der Kauf- bzw. Verkaufsvereinbarung und dem Joint-Venture-Vertrag haben sich East Africa und Tibet Huayu auf die entsprechenden Bedingungen geeinigt und sind nun bereit für den Abschluss der Transaktion, mit der die Finanzierung der Erschließungsaktivitäten in den Projekten Mato Bula und Da Tambuk noch vor 9. August 2019 unter Dach und Fach gebracht werden soll.EAM und THM setzen die Ausarbeitung einer separaten Kauf- bzw. Verkaufsvereinbarung sowie eines Joint-Venture-Vertrags für die Finanzierung und Erschließung des Harvest Joint Venture (elf Kilometer östlich des Projekts Adyabo in der Region Tigray) fort. Die Verhandlungen sind im Gange und werden voraussichtlich in Kürze abgeschlossen.East Africa besitzt in Afrika vier vollständig genehmigte und für die Erschließung bereite Gold- und Basismetallprojekte. In den vergangenen sieben Jahren war East Africa in der Lage, den Ausbau der Explorationskonzessionen des Unternehmens von der Entdeckung über die Ressourcendefinition und das Genehmigungsverfahren bis hin zur Erschließung in einem Tempo zu absolvieren, das man in den wachstumsstarken Rohstoffsektoren selten sieht. Die Leistungen im Rahmen der von East Africa geplanten und umgesetzten Explorationsprogramme sind beachtlich - nicht nur im Hinblick auf den knappen Zeitrahmen, innerhalb dem der Meilenstein der vergangenen Woche erreicht wurde, sondern auch im Hinblick auf die extrem niedrigen Kosten, die für die Entdeckung angefallen sind.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens : www.eastafricametals.com.Für das Board of Directors:Andrew Lee Smith, P.Geo.CEONick Watters, Business DevelopmentTel: +1 (604) 488-0822E-Mail: investors@eastafricametals.comWebsite: www.eastafricametals.comVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, glauben, planen, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, vorhersagen, budgetieren, können, werden, könnten, dürften, sollten, darauf hindeuten, zuversichtlich oder Abwandlungen solcher Begriffe oder an ähnlichen Bezeichnungen oder Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen von East Africa zum Zeitpunkt, an dem diese erstellt wurden. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von East Africa wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Zeitpunkt der Genehmigungen in Verbindung mit der LOI und der endgültigen Vereinbarung; der Zeitpunkt des Erhalts der Bergbaulizenzen; der zeitliche Ablauf der Minenerschließung; die prognostizierten Gewinnungsraten der Haufenlaugung; Auswertungen und Ergebnisse der technischen Studien; die Metall- und Mineralpreise; die Verfügbarkeit von Kapital; die Genauigkeit der von East Africa getätigten Prognosen und Schätzungen, einschließlich der Mineralressourcen für Adyabo und Harvest; der geschätzte Zeitpunkt des Erhalts der Bergbaulizenzanträge und/oder Explorationslizenzverlängerungen für Adyabo; Zins- und Wechselkursraten; Mineralexploration und -erschließung; die Genaugikeit der Prognosen und Schätzungen von East Africa, einschließlich der ersten Mineralressourcenschätzung für die Konzessionsgebiete Adyabo und Harvesti; Zins- und Wechselkursraten; Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Zugang; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Regierungsauflagen; politische und wirtschaftliche Entwicklungen; ausländische Besteuerungsrisiken; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Investitionsaufwendungen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zur Belegschaft; der spekulative Charakter der strategischen Metallexploration und -erschließung einschließlich der Risiken in Bezug auf Qualitätsverluste bei den Reserven; Streitigkeiten über Konzessionsrechte; Änderungen bei den Projektparametern im Zuge der detaillierteren Planung; sowie all jene Risikofaktoren, die im MD&A-Bericht von East Africa für den dreimonatigen Zeitraum zum 31. März 2019 bzw. für das Jahr zum 31. Dezember 2018 und im Börsenzulassungsantrag von East Africa vom 8. Juli 2013 angeführt sind. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Bei den angegebenen Gold-, Kupfer- und Silberwerten handelt es sich um In-situ-Ressourcen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geschätzten Mengen auch tatsächlich produziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem: der zeitgerechte Abschluss der Finanzierung; der zeitgerechte Abschluss der definitiven Vereinbarung für das Konzessionsgebiet Handeni; der Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreis; die Nachfrage nach Gold, Silber, Kupfer und Zink; die Umsetzbarkeit von Explorations- und Erschließungsaktivitäten; der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen; die Fähigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen bzw. Gerätschaften und Dienstleistungen zeitgerecht und kostengünstig zu beziehen; die Fähigkeit, den Betrieb auf sichere, effektive und effiziente Weise zu führen; die Erneuerung oder Erweiterung der Explorationskonzessionen; der regulative Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten sowie andere hier aufgeführte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Das Unternehmen übernimmt selbst bei Verfügbarkeit neuer Informationen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen gefordert. Dementsprechend werden Anleger darauf hingewiesen, dass man sich auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht bedingungslos verlassen sollte. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht bedingungslos auf die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, außer in Verbindung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 