Goldpreis steigt angesichts weiterer Handelssorgen

Angesichts von Sorgen um den Welthandel stieg der Goldpreis am Mittwoch in Asien, so berichtet Investing.com . USA und China stimmten zu, die Handelsgespräche diese Woche wiederaufzunehmen, doch Trader sorgen sich darum, dass eine derartige Vereinbarung nicht in naher Zukunft erfolgen wird.Die Stimmung an den Märkten verzeichnete zudem einen weiteren Schlag, nachdem die US-Regierung Zölle auf europäische Güter im Wert von 4 Milliarden Dollar vorschlug; dabei fügte er Oliven, italienischen Käse und schottischen Whiskey zur Liste der Waren hinzu, auf die Zölle erhoben werden könnte.Zudem erfuhr Gold aufgrund von Erwartungen einer lockereren Geldpolitik der Zentralbanken Aufwind, wobei flächendeckend erwartet wird, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Monat kürzen wird.Trump ließ verlauten, dass er plane, Judy Shelton - eine wirtschaftliche Beraterin des Präsidenten während seines Wahlkampfes 2016 - als Mitglied für das Board of Governors der Fed zu nominieren.© Redaktion GoldSeiten.de