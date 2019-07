Gewinnmitnahme und Wiedereinstiegs-Timing

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 25. Juni 2019

Gold in US-Dollar, Monatschart vom 25. Juni 2019

Gold in US-Dollar, Tageschart per 26. Juni 2019

Trading ist keine Wissenschaft - es ist eine Kunstform. Eine kühne Aussage, aber wenn Sie durch die Geschichte blicken, werden Sie feststellen, dass sich an der Wall Street einige der klügsten Köpfe in die Lösung dieser Problematik gestürzt haben, die Ergebnisse oft jedoch verheerend waren. Dieses mehrdimensionale Schachspiel, das größtenteils intuitiv zu steuern ist, hat einfach zu viele Variablen. Um dieses Rätsel zu lösen, ist mehr als nur ein Ansatz für die linke Gehirnhälfte erforderlich.Einige Teile des Puzzles sind einfacher zu platzieren als andere. Für den holprigen Weg der Marktteilnahme haben wir einige Helfer gesammelt. Da sich der Winkel der Komplexität mit vielen Variablen schnell ändern kann, ist es ratsam, das Gesamtbild möglichst häufig im Auge zu behalten. Wir haben letzte Woche einige Gewinnmitnahmen und Wiedereinstiege in den Silbermarkt vorgenommen und möchten Sie auf eine kurze Reise durch die jüngste Geschichte des Edelmetallsektors einladen.Silber-Tageschart vom 25.06.19: Gewinnmitnahmen aufgrund des überkauften Goldpreises, während Silber relative Schwäche im Edelmetallsektor aufweist:Tages-Chart vom 25. Juni 2019, Gold mit ersten Anzeichen, dass die Party vorbei sein könnte:Tages-Chart 26. Juni 2019, Gold / US-Dollar, Kurse korrigieren in Richtung 1.400 US-Dollar:Wir haben eine etwas aggressivere Umkehrung erwartet, aber der Plan funktioniert noch immer.