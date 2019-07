CME Group: Handelsvolumen im 2. Quartal und Juni 2019

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffterminbörse COMEX betreibt, meldete diese Woche die Daten zum Handelsvolumen im zweiten Quartal und im Juni 2019. So geht aus den Daten hervor, dass im zweiten Quartal 2019 im Durchschnitt 20,9 Millionen Kontrakte täglich gehandelt wurden. Dies entspricht einem Anstieg um 14% gegenüber dem zweiten Quartal 2018 und stellt das zweithöchste Handelsvolumen dar.Im zweiten Quartal 2019 betrug das Handelsvolumen am Metallterminmarkt im Durchschnitt 633.000 Kontrakte am Tag und fiel damit um 6% geringer aus als im zweiten Quartal 2018. Allerdings verzeichnete das Handelsvolumen von Metalloptionen mit durchschnittlich 78.000 Kontrakten am Tag - ein Anstieg um 39% - einen Rekord.Im Juni 2019 verzeichnete die CME Group laut Angaben ein durchschnittliches Handelsvolumen von 23,1 Millionen Kontrakten am Tag; 29% mehr als im Juni 2018. Am Metallterminmarkt wurde ein Rekordvolumen von durchschnittlich 801.000 Kontrakten am Tag verzeichnet und damit 20% mehr als im Vorjahresmonat.Das Handelsvolumen von Goldoptionen stieg um 141% auf im Durchschnitt 115.000 Kontrakte täglich. Das durchschnittliche Handelsvolumen für Goldfutures und -optionen erhöhte sich um 55% auf 506.000 Kontrakte am Tag. Am Silberterminmarkt stieg das Handelsvolumen von Futures und Optionen um 12% auf durchschnittlich 143.000 Kontrakte täglich.© Redaktion GoldSeiten.de