Portofino Resources: Positive geophysikalische Messungen im Salar Hombre Muerto

Vancouver, 3. Juli 2019 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POT: FSE) (Portofino oder das Unternehmen) gibt erfreut die Ergebnisse der geophysikalischen Messungen auf seinem Lithiumsoleprojekt Hombre Muerto West (das Projekt) bekannt.- Leitfähigkeitsanomalien (interpretiert als potenziell lithiumsolehaltige Gesteinsschicht) erstrecken sich von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 250 Metern sowie über mindestens 2,5 km durch das Projektgebiet- erhöhte oberflächennahe Lithiumwerte- zahlreiche Bohrziele wurden identifiziertDie kürzlich abgeschlossenen geophysikalischen Messungen umfassten Vertikale Elektrische Sondierung (VES) an insgesamt 26 Standorten (17 auf dem Claimblock Condor und 9 auf dem Claimblock Pucara). Die geophysikalische Messung wurde von Keon S.A., einem geologischen Beratungsteam aus La Plata, Argentinien, durchgeführt. Die Ergebnisse wurden von Dr. Isidoro Shalamuk, dem geologischen Berater des Unternehmens in Argentinien, interpretiert. Die geophysikalische Messung erfolgte im Anschluss an das oberflächennahe Soleprobenprogramm, welches das Unternehmen 2018 auf dem Projekt durchgeführt hat und das Werte von bis zu 1.031mg/L Lithium und 9.511 mg/L Kalium sowie ein günstiges Magnesium-Lithium-Verhältnis von 1,99 (siehe Pressemitteilung vom 10. Juli 2018) ergab.Die Interpretation der neuen VES-Daten weist auf zahlreiche Zonen mit geringem Widerstand (d.h. Leitfähigkeit) unter den Konzessionsgebieten des Unternehmens hin. Als wahrscheinlichsten Grund für die Leitfähigkeit werden (möglicherweise lithiumhaltige) Solen angenommen. Die Leitfähigkeitsanomalien erstrecken sich von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von rund 250 Metern und scheinen sich auch horizontal über mindestens 2,5 km zu erstrecken (durch das Konzessionsgebiet Condor). Basierend auf den zuvor identifizierten oberflächennahen Lithiumsoleergebnissen sowie den neuen VES-Ergebnissen hat das Unternehmen zahlreiche vielversprechende Bohrziele identifiziert.Projektdaten, Standorte der neuen VES-Messungen sowie die Ergebnisse der zuvor berichteten oberflächennahen Soleproben und einen Querschnitt mit den typischen VES-Messungsprofilen finden Sie hier.Die VES-Technik ist eine Art der Widerstandsmessung, die häufig zur Erfassung geologischer und hydrogeologischer Eigenschaften im Untergrund verwendet wird. Besonders eignet sie sich für horizontale Schichtungen, wie sie in Salaren typischerweise vorkommen (Evaporitbecken). Die Messung besteht aus einer einfachen linearen Anordnung von Elektroden, die an jedem Teststandort zentriert werden und aus einem inneren Paar Spannungselektroden und einem äußeren Paar Stromelektroden bestehen. Der Abstand zwischen den Stromelektroden wird für eine höhere Tiefendurchdringung schrittweise vergrößert und die Spannungselektroden messen das Potenzial des von den primären Stromelektroden produzierten zweiten Feldes. Die resultierenden Daten werden dann zu einem Widerstandsprofil unter jedem Teststandort modelliert.Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es diesen Monat eine zuvor angekündigte Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt durchführen möchte. Diese Prüfung wird von den Provinzbergbaubehörden für die Erteilung der Bohrgenehmigung benötigt.Portofino hat das Recht, eine 100-prozentige Beteiligung an 2 Mineralkonzessionen, den Claimblöcken Pucara und Condor, die 1.804 Hektar Land auf dem Salar del Hombre Muerto umfassen, zu erwerben. Livent Corporation produziert zurzeit Lithiumkarbonat auf seinem Betrieb Fenix im Salar rund 15 km südöstlich und Galaxy Resources entwickelt sein erstklassiges Projekt Sal de Vida rund 25 km nordöstlich des Projektgebiets.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Andrew J. Turner, B.Sc., P.Geol. von APEX Geoscience Ltd., dem geologischen Berater des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt. Portofino Resources Inc. ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an mehreren aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Catamarca, Argentinien beteiligt.Für das Board:David G. Für das Board:David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC, CANADA V6C 1V5Telephone: 604-683-1991Fax: 604-683-8544www.portofinoresources.cominfo@portofinoresources.com Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!