CellCube Energy Storage: Unternehmensupdate

Toronto, 3. Juli 2019 - CellCube Energy Storage Systems Inc. (CSE: CUBE, OTCQB: CECBF, Frankfurt: 01X - WKN: A2JMGP) (CellCube oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmensupdate hinsichtlich seiner jüngsten Betriebe und Erfolge bereitzustellen.Die Nachfrage nach ganztägigen erneuerbaren Energiespeichern nimmt weiterhin massiv zu. Energiespeichersysteme ermöglichen die Abhängigkeit von erneuerbaren Energien und sind zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Bemühungen hinsichtlich der Dekarbonisierung von Energieversorgern geworden. Somit können Sonne und Wind eine stabile und planbare Versorgungsquelle sein. Die globale Energiespeicherung wird sich angesichts von Investitionen in Höhe von 103 Milliarden Dollar bis 2030 sechs Mal verdoppeln, wie Bloomberg berichtete.Die Speichersysteme werden eingesetzt, um die Unstetigkeit erneuerbarer Energien zu überwinden, und fungieren als Puffer zwischen Angebot und Nachfrage von elektrischer Energie. Die Systeme übernehmen Stromspeicherfunktionen, indem sie kontinuierliche Energie aus Sonne und Wind für die Energieversorgung bereitstellen. Der CellCube wird auch in Inselnetzen und Peaker-Anlagen eingesetzt, die bei hohem Strombedarf betrieben werden, und das Speichersystem senkt die Kosten für die Nutzung von Spitzenleistung und stabilisiert die Stromübertragung und -verteilung. Er wird zusammen mit dem Grundlaststrom eingesetzt, der aus Wind-, Solar-, Generator-, Gas- oder Kohlebefeuerungsanlagen stammen kann. Es handelt sich um eine äußerst kostengünstige, umweltfreundliche Lösung, bei der Strom für die spätere Nutzung zu Spitzenzeiten während des Tages gespeichert werden kann. GreenTech Media schätzt, dass Batterien die gasbefeuerte Erzeugung in Peaker-Anlagen bis 2020 ersetzen werden.CellCube konzentriert sich auf große kommerzielle Projekte unter Anwendung der New Generation FB 500-2000-Technologie, die während der 25- bis 30-jährigen Lebensdauer des Produkts überaus wirtschaftlich ist.Weltweit führender Anbieter von Vanadium-Redox-Flüssig-Energiespeichersystemen:- Die Branche ist mit der Markteinführung der Produktreihe Generation 4, der dichtesten VRFB auf dem Markt in Form des FB 500-2000, der historische Preis- und Leistungsbarrieren in der Branche durchbrach, auf die modernste und solideste Technologie von CellCube aufmerksam geworden.- Markteinführung der neuen Produktgeneration und Installation der ersten Einheit für Kundenpräsentation. Beginn der Produktprüfung für Qualitätssicherung sowie globale Zertifizierungsprüfungen wie CSA, NRTL oder CE- Auszeichnung der neuen CellCube-Produktgeneration mit dem ees AWARD aufgrund technischer und kommerzieller Innovationen, die es dem Unternehmen ermöglichen, Flüssigbatterien zu wettbewerbsfähigen Preisen im Vergleich zu Lithiumbatterien und damit in Zusammenhang stehenden neuen Pachtprogrammen anzubieten.- Unterzeichnung eines kommerziellen Rahmenabkommens im Wert von 9 Mio. C$ mit Immersa im Vereinigten Königreich zur Sicherung einer Produktionsleistung von 2 MW / 8 MWh- Unterzeichnung einer exklusiven Absichtserklärung mit Pangea Energy hinsichtlich gemeinsamer Projektentwicklung mit 50 MW / 200 MWh in Australien. Das Projekt soll im Jahr 2020 errichtet werden.- Erfolgreiche Inbetriebnahme von 3 Projekten innerhalb von 4 Wochen (KIT in Deutschland, SIMRIS in Schweden und Konakov in der Tschechischen Republik)- Laufende Geschäftsvorbereitung auf erstmalige Umsetzung eines Elektrolyt-Pachtprogramms- 25-jährige Betriebe und Wartung aktualisiert und Garantieprogramme erweitert- CellCube arbeitet mit der großen kommerziellen Rückversicherungsgesellschaft Munich Re zusammen, um die Leistung der Systeme für 25 Jahre zu gewährleisten. Dadurch wird CellCube um eine weitere Bankfähigkeitsqualifikation für große kommerzielle Stromanbieter erweitert.- Die im Marketingplan vom Juni 2018 genannten Zielmärkte sollen Märkte in den USA / Kanada, Australien und Europa umfassen. Der Kurswechsel im Mittleren Osten hat diesen Bereich zu den am stärksten fokussierten Märkten hinzugefügt.- Hinsichtlich der Ausgliederung von V23 Resources wird noch mit Regency Gold Corp. (RAU.H) verhandelt. Regency hat zuvor die Aktiva von Vanadium North in den North West Territories erworben und wird in Kombination mit Bisoni McKay und Bisoni-Rio von V23 in Nevada ein führendes nordamerikanisches Vanadium-Ressourcenunternehmen schaffen.- https://www./REGENCY-GOLD-CORP-3872257/news/Regency-Gold-Receives-Conditional-Approval-for-the-Acquisition-of-Vanadium-North-Announces-Privat-28530331/CellCube ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X (WKN: A2JMGP) an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist. CellCube liefert vertikal integrierte Energiespeichersysteme für die Stromindustrie. Enerox GmbH ist der Entwickler und Hersteller der Energiespeichersysteme von CellCube. CellCubes Tochtergesellschaft EnerCube Switchgear Systems ist ein führender Anbieter von kundenspezifischen und handelsüblichen elektrischen Geräten und Systemen. Das Unternehmen hat auch in Braggawatt Energy Inc., eine Online-Finanzierungsplattform für erneuerbare Energien, investiert.CellCube entwickelt, produziert und vermarktet Energiespeichersysteme, die auf der Vanadium-Redox-Technologie basieren, verfügt über 136 Projektinstallationen und kann eine Betriebserfahrung von zehn Jahren vorweisen. Seine hochintegrierten Energiespeichersystem-Lösungen weisen nach 11.000 Zyklen (täglicher Zyklus über 28 Jahre) eine Restenergiekapazität von 99 Prozent auf und beinhalten größere containerisierte Module. https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47215/CELLCUBE CORPORATE UPDATE_ final distr July 3 2019_DE_PRcom.001.pngFür CellCube Energy Storage Systems Inc.:Stefan SchaussCEOJohn Dyer, CFO1 800 882-3213E-Mail: info@cellcubeenergystorage.comwww.cellcubeenergystorage.comSte 10 - 8331 River RoadRichmond, BC V6X 1Y1393 University Avenue, Suite 1810Toronto, Ontario M5G 1E61-800-882-3213CSE CUBE 12g3-2(b): 82-2062OTCQB CECBF Frankfurt 01X, WKN A2JMGPwww.cellcubeenergystorage.comDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!