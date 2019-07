Steppe Gold Ltd. schließt Privatplatzierung ab und gibt neue Boardmitglieder bekannt

Toronto - Steppe Gold Ltd. (TSX: STGO) (das "Unternehmen" oder "Steppe Gold") freut sich bekannt zu geben, dass es seine bereits angekündigte Privatplatzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat, die einen Nominalbetrag von 5,4 Mio. USD im Umfang von 10% zweijährigen ungesicherten Wandelschuldverschreibungen ("Schuldverschreibungen") emittiert.Aufgrund des gestiegenen Investoreninteresses beabsichtigt das Unternehmen, weitere Aufträge in einer weiteren Tranche von 2,0 Mio. USD aufzunehmen, die nach Erhalt der Genehmigungen der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden abgeschlossen werden sollen.Die Schuldverschreibungen werden ab dem Zeitpunkt des Abschlusses mit 10% p.a. verzinst, berechnet und halbjährlich nachträglich am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres, beginnend am 31. Dezember 2019 und fällig am 2. Juli 2021.Die Schuldverschreibungen sind ungesicherte Verpflichtungen der Gesellschaft und stehen gleichberechtigt neben allen anderen im Rahmen des Angebots ausgegebenen Schuldverschreibungen.Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss am Fälligkeitstag zu einem Wandlungspreis von 0,52 USD (ca. 0,70 C$) je Stammaktie in Stammaktien der Gesellschaft umgewandelt werden. Die Gesellschaft hat das Recht, die Wandlung der Schuldverschreibungen zu beschleunigen, falls der Schlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange für einen Zeitraum von 30 aufeinander folgenden Handelstagen C$2,00 übersteigt.Die Schuldverschreibungen und alle Stammaktien, die bei ihrer Umwandlung oder Ausübung ausgegeben werden können, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Datum der Ausgabe.Das Unternehmen möchte auch die Ernennung von Herrn Batkhuuu Budnyam in den Vorstand des Unternehmens als Direktor bekannt geben. Herr Budnyam ist ein erfolgreicher Unternehmer und Finanzexperte, der über umfangreiche Erfahrungen im Banken- und Finanzsektor der Mongolei verfügt. Bis vor kurzem war Herr Budnyam als Berater der Chinggis Khaan Bank tätig. Vor seinem Wechsel zur Chinggis Khaan Bank war Herr Budnyam Geschäftsführer der Organic Solutions Mongolia LLC und zuvor Geschäftsführer der MFS Capital LLC. Herr Budnyam ist mongolischer Staatsbürger und spricht fließend Englisch, Russisch und Deutsch. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der National University of Mongolia.Das Unternehmen hat das Glück, jemanden mit der Erfahrung und dem Fachwissen von Herrn Budnyam hinzuziehen zu können, und es wird erwartet, dass Herr Budnyam bei der erfolgreichen Entwicklung des Portfolios der Edelmetallprojekte des Unternehmens in der Mongolei eine große Hilfe sein wird. Steppe Gold Ltd. ist ein Edelmetallentwicklungsunternehmen mit einer aggressiven Wachstumsstrategie, um Steppe Gold zum führenden Edelmetallunternehmen in der Mongolei auszubauen. Das Unternehmen besitzt 100% des fortgeschrittenen Altan Tsaagan Ovoo Goldprojekts, an dem derzeit eine Haldenlaugenentwicklung abgeschlossen wird.UNTERNEHMENSSITZ:Shangri-La Büro, Suite 1201, Olympiastraße 19A, Sukhbaatar Bezirk 1,Ulaanbaatar 14241, MongoleiTel: +976 7732 1914TORONTO BÜRO:Adelaide Street 90. W, Suite 400 Toronto, ON M5H 3V9, KanadaTel: +1 647 697 0577TRANSFERAGENT:Lori Winchester, Senior Relationship Manager, KundenmanagementTelefon: +1 416 607-7898Handy: +1 416 671-4558E-Mail: lori.winchester@tmx.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Die vorstehenden Ausführungen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören: Veränderungen an den weltweiten Rohstoffmärkten, an den Aktienmärkten, Kosten und Lieferung von Materialien, die für die Bergbauindustrie relevant sind, Regierungswechsel und Änderungen von Vorschriften, die die Bergbauindustrie betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen unter anderem Aussagen über den Handel mit den Stammaktien sowie die geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in der Mongolei. Obwohl wir glauben, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Erwartungen angemessen sind, können die Ergebnisse variieren, und wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge übernehmen. Wir lehnen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.