EZB: Goldreserven in KW 26

Die Europäische Zentralbank (EZB) gab gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 28. Juni 2019 heraus. So geht aus ihm hervor, dass sich die Position Gold und Goldforderungen in der 26. Kalenderwoche erhöhte. Darüber hinaus wurden in diesem Ausweis Anpassungen im Zuge einer Neubewertung zum Quartalsende durchgeführt.Die Position Gold und Goldforderungen stieg demnach um 29,8 Milliarden Euro auf 431,8 Milliarden Euro. Diese Zunahme spiegelt die Anpassung zum Quartalsende sowie den Kauf von Goldmünzen im Wert von 1 Million Euro durch eine Zentralbank des Eurosystems wider.Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährungen sank um 0,4 Milliarden Euro auf 288,1 Milliarden Euro. Diese Veränderung ergibt sich aus der Neubewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Quartalsende, welche die Zunahme um 1,4 Milliarden Euro wegen Kunden- und Portfoliotransaktionen mehr als ausglich.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de