Goldpreis stabil nach Wochenhoch

Der Goldpreis in Asien blieb größtenteils unverändert am Donnerstag, so berichtet Investing.com . Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten Zunahmen, nachdem die drei wichtigsten Aktienindices in den USA über Nacht mit Rekordhochs schlossen und so Druck auf den sicheren Hafen Gold ausübten."Aktien und Anleihen verzeichneten eine gemeinsame Rally, während die Märkte auf Zinskürzungen bei der europäischen Zentralbank und der US-amerikanischen Federal Reserve wetten", erklärte Noriko Miyoshi von Simplex Asset Management in Tokio.In einem Umfeld fallender Zinsen nimmt der Appetit der Investoren nach Gold zu, während die Opportunitätskosten das Metall zu halten gegenüber anderen Assets, die Rendite abwerfen - wie Anleihen - abnehmen. Ein schwächerer Dollar, der gegenüber dem Yen auf einem 1-Wochenhoch gehandelt wurde, unterstützte das gelbe Edelmetall ebenso.© Redaktion GoldSeiten.de