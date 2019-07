Silberpreis wird Gold nicht nachfolgen

Das schwache Weltwirtschaftswachstum, verhaltene Nachfrage und große Lagerbestände bedeuten, dass es unwahrscheinlich für den Silberpreis ist, Gold auf neuen Hochs nachzufolgen, so heißt es in einem Artikel auf der Webseite livemint.com . Traditionell haben sich Silber- und Goldpreis gemeinsam bewegt, wobei Silber dazu tendiert, das gelbe Edelmetall zu übertreffen, wenn die beiden steigen und schneller zu fallen, wenn sich beide im Abschwung befinden.Anders als Gold ist mehr als die Hälfte des Silberverbrauchs industriellen Anwendungsbereichen zuzuschreiben. Dies umfasst unter anderem Elektrogeräte und Solarpaneele. Das schwäche Wirtschaftswachstum untergräbt die Nachfrageprognose und zieht die Preise nach unten, so meint Rhona O'Connell von INTL FCStone."Ich sehe keinen Grund, warum das Verhältnis nicht auf 100 steigen sollte", so erklärte sie. Die Kluft zwischen Gold und Silber habe sich seit 2011 fast ohne Unterbrechung vergrößert. "Das hohe Verhältnis ist jedoch kein Grund an sich, warum Silber eine Rally verzeichnen sollte. Es braucht auch einen eigenen Grund", meinte hingegen Philip Newman von Metals Focus.Ein Auslöser könnte es sein, wenn man statt eines geldpolitischen Anreizes Ausgaben für die Infrastruktur tätigen würde, um das Wirtschaftswachstum wiederzubeleben, wie Ole Hansen von der Saxo Bank erzählte. Er ist der Meinung, dass Silber das Jahr zwischen 16,50 Dollar und 17,50 Dollar je Unze beenden könnte, sollte das Gold-Silber-Verhältnis zurückgehen.© Redaktion GoldSeiten.de