Weist die Goldrally auf eine Deflation hin?

Könnte ein Andrang in Gold der Vorbote für weltweit mehr Schulden mit Negativzinsen sein? Kitco News berichtet, dass Wells Fargo diese Frage seinen Kunden in einer Mitteilung stellt, denn die Bank sehe Gold über 1.400 Dollar je Unze als überbewertet an.Gold hatte Kitcos PM Roundup zufolge Unterstützung von den Märkten, die eine lockerere Geldpolitik weltweit erwarten, sowie von einer erneuten Nachfrage nach sicheren Häfen und neuen chartbasierten Käufen. Ein plötzlicher Goldpreisanstieg könnte bedeuten, dass sich Investoren über die Negativzinsen auf Schulden Sorgen machen, so John LaForge von Wells Fargo."Der Umfang von Schulden mit Negativzinsen weltweit steigt. Im Gegenzug kaufen Investoren Gold und andere alternative Währungen - als Absicherung gegen eine potenzielle Deflation", schrieb LaForge. Das Edelmetall erhielt einen starken Antrieb von den weltweiten Handelsspannungen, die das Weltwirtschaftswachstum schwächten und einen negativen Einfluss auf die Renditen der Staatsanleihen weltweit hatten."Als Reaktion sanken die Anleiherenditen weltweit, da Marktteilnehmer glaubten, dass Zentralbanken das Wirtschaftswachstum anregen werden müssen. Zum Beispiel sank die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe von 3,2% im November 2018 auf etwa 2,0% derzeit", sagte LaForge. "Die Rendite der deutschen 10-jährigen Anleihe liegt derzeit bei -0,30%. Ja, dies sind Schulden mit Negativzinsen. Investoren bezahlen nun für das Vergnügen, in deutsche 10-jährige Staatsschulden zu investieren."Die Zunahme der Goldnachfrage könnte entweder bedeuten, dass das gelbe Metall bereits auf den aktuellen Niveaus überbewertet sei oder dass es einen Anstieg der Schulden mit Negativzinsen weltweit geben werde, so die Mitteilung. "Der Goldpreis stieg schneller als der Umfang der Schulden mit Negativzinsen. Wir glauben, dass entweder der Goldpreis über 1.400 Dollar zu hoch ist oder dass sich die Welt auf mehr Schulden mit Negativzinsen gefasst machen muss", führte LaForge an.© Redaktion GoldSeiten.de