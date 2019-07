Palladium - In Schlagdistanz zum Allzeithoch

Nach der Ausbildung eines neuen Rekordhochs bei 1.619 USD setzte bei Palladium eine starke Korrektur ein, die an der Unterstützungszone bei 1.282 USD wieder auf Käufer traf. Ihnen gelang mit dem Bruch der steilen Abwärtstrendlinie und dem Wiederanstieg über die Hürde bei 1.430 USD die Ausbildung eines weiteren Aufwärtstrends. Dieser führte zuletzt über die Barrieren bei 1.500 und 1.531 USD. Knapp unterhalb des Allzeithochs bereiten die Bullen den nächsten Angriff auf die Marke vor.Nachdem trotz der fortgeschrittenen Rally auch in den letzten Tagen keinerlei Abgabedruck zu verzeichnen war, dürfte die Kaufwelle in Kürze fortgesetzt werden und über 1.581 USD führen. Am Allzeithoch wäre dann wieder mit einer stärkeren Gegenbewegung zu rechnen, ehe auch diese Marke dem Ansturm der Bullen zum Opfer fallen könnte. Die Folge wäre ein Aufwärtsimpuls bis 1.655 und 1.710 USD.Kann die 1.581 USD-Marke dagegen wider Erwarten nicht direkt gebrochen werden, stünde eine Korrektur bis 1.531 USD an, ehe der nächste Kaufimpuls in Richtung 1.619 USD starten könnte. Darunter wäre ein Rücksetzer auf 1.472 USD zu erwarten. Aber selbst eine solch tiefe Korrektur würde den Aufwärtstrend nicht in Frage stellen und weiter die Chance bieten, dass der Wert von dort aus bis 1.619 USD und darüber klettert. Erst ein Bruch der Unterstützung bei 1.472 USD würde für die Ausbildung eines mittelfristigen Tops auf dem aktuellen Niveau sprechen und das Signal für eine starke Abwärtstbewegung bis 1.370 USD und darunter liefern.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG