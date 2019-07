Standard Chartered: Gold hat noch Luft nach oben

Der Preis des gelben Edelmetalls stieg in diesem Jahr um 11%, wobei ein Großteil der Entwicklungen in den letzten paar Monaten stattfand, so berichtet CNBC . Doch Gold habe noch weiteren Raum zu steigen, vielleicht sogar bis zu seinen 6-Jahreshochs, so meint Suki Cooper von der Standard Chartered Bank."Es gibt eine Vielzahl von makroökonomischen Faktoren, die sich als sehr positiv für Gold herausgestellt haben und obgleich wir einen leichten Rückzug beobachten konnten, halten wir dies tatsächlich für eine gesunde Korrektur", meinte sie."Diese wichtigen Treiber, ein fallender Dollar, sinkende Renditen und die weitere Unsicherheit und mögliche Risiken, dass wir eine umfassende Rezession erleben könnten, bringen die Investoren dazu, Gold erneut als sicheren Hafen anzusehen."Das zweite Halbjahr wird das gelbe Edelmetall wahrscheinlich zu neuen Höhen befördern, die man seit 2013 nicht mehr gesehen hat. "Wir denken, dass der Goldpreis die 1.400 Dollar übersteigen wird und durchschnittlich 1.450 Dollar [im vierten Quartal] erreichen wird", hatte Cooper am Donnerstag erklärt.© Redaktion GoldSeiten.de