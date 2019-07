Goldpreis unverändert vor Beschäftigungsdaten; 7. Woche in Folge Gewinne

Der Goldpreis blieb am Freitag in Asien unverändert und doch auf dem besten Weg, den siebten Wochenabschluss mit Gewinnen in Folge zu verzeichnen. Um 6:09 Uhr waren die August-Goldfuturespreise an der New Yorker Terminbörse Comex unverändert bei 1.420,90 Dollar je Unze, so Investing.com Der Fokus liegt nun auf den Daten zu den US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, die heute noch veröffentlicht werden. Es wird erwartet, dass die Zahlen im Juni um 160.000 gegenüber 75.000 im Mai gestiegen seien. Am Mittwoch zeigte ein Bericht von ADP und Moody's Analytics, dass die Beschäftigungszahlen im Juni im privaten Sektor um 102.000 anstiegen.Kleiner als erwartete Zahlen könnten die Erwartungen steigern, dass die U.S. Federal Reserve in ihrer nächsten Sitzung am 30. und 31. Juli Zinssenkungen durchführt. Die US-Märkte blieben gestern geschlossen.Diese Woche wurde der Goldpreis von Donald Trumps Nominierung von zwei mild eingestellten Kandidaten für die Federal Reserve angekurbelt. Auch die unerwartete Bekanntgabe, dass IWF-Vorsitzende Christine Lagarde als Vorsitzende der Europäischen Zentralbank nominiert wurde, schob das gelbe Metall aufwärts.Die Märkte rechnen nach diesen Nachrichten damit, dass sowohl die Fed als auch die EZB die Erwartungen erfüllen und eine geldpolitische Lockerung durchziehen.© Redaktion GoldSeiten.de