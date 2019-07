BlackRock - Gold komplementiert traditionelle Portfolios

Es scheint, als würde die Goldrally weiterbestehen, so berichtet Wealth Professional . Die Tatsache, dass es nahe 6-Jahreshochs gehandelt wurde, deute auf diesen Aufwärtstrend hin. "Historisch gesehen, war Gold über die Marktzyklen hinweg schon immer eine komplimentierende Diversifikation für ein traditionelles Aktien- und Anleiheportfolio", so schrieb Christopher Dhanraj von BlackRock.Zudem habe Gold andere Vermögenswertklassen während der tiefsten Abschwünge der letzten drei Rezessionen - wie dargestellt durch den S&P 500, den US Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index und den Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index - übertroffen. Es bestehe jedoch noch immer die Möglichkeit einer Rezession, was wiederum das Argument für Gold unterstützen würde."Eine geringe Allokation in Gold könnte für Investoren von Vorteil sein, die nach realen Vermögenswerten Ausschau halten, um ihr Portfolio zu diversifizieren", erklärte Dhanraj. "Doch Investoren sollten zugleich ihre Positionen ausbalancieren, wenn man die nicht vorhandene Rendite und die aktuell geringen Inflationserwartungen bedenkt."© Redaktion GoldSeiten.de