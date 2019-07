Optionspartner von Ximen Mining erkundet neue geophysikalische Zielzone auf Gold Drop

Vancouver, 5. Juli 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt bekannt, dass sein Optionspartner GGX Gold Corp (TSX.v: GGX) die Erkundung einer mit Hilfe neuer Technologien entdeckte geophysikalische Anomalie plant.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47230/NR - XIM-July-5-2019 - Geophysics_DE_PRcom.001.pngDas markenrechtlich geschützte Bohrziel-Modellierungssystem Stargate II (SG II) beinhaltet eine akustische elektromagnetische Messung (Acoustic EM Analysis) und wurde von der in Oshawa, Ontario ansässigen Earth Science Services Corporation (ESSCO) entwickelt. Im Rahmen des SG II-Systems kommt eine optimierte audio-magnetotellurische (AMT) Ultraschallmessung zur Tiefensondierung zum Einsatz, mit der die geophysikalischen Eigenschaften im Untergrund ermittelt werden sollen (nähere Informationen finden Sie auf der ESSCO-Webseite unter http://www.earthscienceservices.ca/index.php).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47230/NR - XIM-July-5-2019 - Geophysics_DE_PRcom.002.pngGlenn Galata von ESSCO hat GGX die Daten zu einer geophysikalischen Anomalie im Konzessionsgebiet Gold Drop, das sich in der Bergbauregion Greenwood befindet, übergeben. GGX hat die Absicht, diese Anomalie in den kommenden Wochen anhand von Testbohrungen zu erkunden. Da sich das System noch im Entwicklungsstadium bzw. im Stadium vor der Vermarktung befindet, ist die Wirksamkeit dieser Methode noch nicht ausreichend erforscht.Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & Directorhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47230/NR - XIM-July-5-2019 - Geophysics_DE_PRcom.003.jpegInvestor Relations: Herr William Sattlegger604-488-3900ir@XimenMiningCorp.com Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit sind sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Die Optionspartner tätigen jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieser Projekte.Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.Ximen Mining Corp.888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung vorliegt. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!