USGS - Produktionsmenge der US-Silberminen im März 2019

Wie aus den aktuellen Daten hervorgeht, die vom Institut US Geological Survey ( USGS ) veröffentlicht wurden, produzierte man im März 2019 bei den US-amerikanischen Silberminen insgesamt 77,8 Tonnen Silber.Im Vergleich zum Vormonat ergab sich also eine Zunahme von 3,60%; im Februar hatte man 75,1 Tonnen Silber gefördert. Verglichen zum Vorjahreszeitraum ergab sich mit 11,62% ein größeres Plus. Im März 2018 betrug die Silberproduktion 69,7 Tonnen.Die durchschnittliche Produktion am Tag belief sich im März auf 2,5 Tonnen Silber verglichen zu 2,68 Tonnen im Vormonat; dies entspricht einer Abnahme von 7%. Im Vergleich produzierte man hingegen 12% mehr als die 2,25 Tonnen des grauen Edelmetalls, die man im März 2018 gefördert hatte.Der durchschnittliche von Engelhard Industries realisierte Silberpreis belief sich im dritten Monat des Jahres auf 15,33 Dollar je Unze, 3% niedriger als noch im Februar.© Redaktion GoldSeiten.de