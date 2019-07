Kitco: Wall & Main Street erwarten Goldpreiserholung

Die Teilnehmer der wöchentlichen Goldpreisumfrage von Kitco News erwarten, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche wieder steigen wird. Grund dafür seien unter anderem die Erwartungen von Zinskürzungen durch die US-Zentralbank sowie das technische Momentum des Goldes nach dessen Preisrückgang am Freitag.Diesmal nahmen 16 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Davon waren acht (50%) der Meinung, dass der Goldpreis wieder steigen würde. Nichtsdestotrotz erwarteten jeweils vier (25%) der Befragten sowohl einen niedrigeren wie auch seitwärtsgerichteten Preis.Zudem stimmten auch 721 Kleinanleger ab. Von diesen waren 470 (65%) Teilnehmer der Ansicht, dass Gold in dieser Woche nach oben unterwegs sein wird. Weitere 144 (20%) Befragte prognostizierten einen Goldpreisrückgang. Die verbleibenden 107 (15%) erwarten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de