Goldpreis fällt 1%; Trader erwarten Powells Ansprache

Der Goldpreis blieb am Montag an den asiatischen Märkten relativ unverändert, da die Trader angesichts der kommenden Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in dieser Woche weiterhin vorsichtig blieben, so berichtet Investing.com Die kürzlichen Beschäftigtenzahlen, die in den USA veröffentlicht wurden, haben dabei geholfen, die Erwartungen von Zinskürzungen durch die Fed einzudämmen, was wiederum dazu führte, dass der US-Dollar auf ein 2-Wochenhoch stieg. Dadurch wurde Druck auf den Goldpreis ausgeübt, der die letzte Woche mit einem Rückgang um etwa 1% beendete.Die Trader warten nun auf die kommende Ansprache von Powell am Mittwoch und Donnerstag, um weitere Hinweise auf die zukünftige Richtung der Geldpolitik zu erhalten. Der Markt "fragt sich derzeit, ob eine Erholung der Beschäftigtenzahlen die Notwendigkeit einer Zinskürzung im Juli vermindert hat, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Handelsgespräche zwischen USA und China wiederaufgenommen wurden", erklärte Fawad Razaqzada von FOREX.com.© Redaktion GoldSeiten.de