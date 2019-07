Australische Goldproduktion könnte 2019-2020 auf 339 t steigen

Laut eines Berichts des australischen Ministeriums für Industrie, Innovation und Wissenschaft soll Australiens Goldproduktion 2019 bis 2020 eine Fördermaximum von 339 Tonnen erreichen und danach auf 332 Tonnen sinken, berichtet Scrap Register Die australische Goldproduktion ist 2018 bis 2019 schätzungsweise um 4,7% auf 317 Tonnen gestiegen, so das Ministerium im Bericht "Resources and Energy Quarterly". Das Wachstum in nächster Zeit soll durch eine Vielzahl von neuen Minen, die im Prognosezeitraum in Betrieb genommen werden, angetrieben werden.Die Goldmine Gruyere von Gold Road Resources (mit einer Jahresproduktion von 8,4 t) soll ihren Betrieb in der zweiten Jahreshälfte 2019 aufnehmen. Das Goldminenprojekt Karlawinda von Capricorn Metals (jährliche Produktion in Höhe von 4 t) soll 2020 in Betrieb gehen. Die Rosemont-Mine von Regis Resources (Jahresproduktion in Höhe von 3,7 t) soll 2020 mit der Produktion beginnen, so der Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de