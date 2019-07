U.S. Gold Corp. gibt technische Updates für Projekt Keystone bekannt

Elko, 8. Juli 2019 - US Gold Corp. (NASDAQ: USAU), ein Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, gibt bekannt, dass zwei neue technische Updates für das Projekt Keystone auf unserer Webseite hochgeladen wurden.Ken Coleman, Geologe des Projekts Keystone der U.S. Gold Corp. , hat kürzlich eine aktualisierte technische Präsentation zu Keystone fertiggestellt. Diese Analyse ist eine Fortsetzung der technischen Präsentation von Keystone vom Dezember 2017. Der Bericht kann eingesehen werden unter: https://www.usgoldcorp.gold/Keystone-Technical-Update-2019Ken Coleman sagte: In den letzten 3 Jahren hat die U.S. Gold Corp. eine enorme Menge Arbeit geleistet, um das Projekt Keystone auf den aktuellen Stand zu bringen. Keystone ist ein großes 20 Quadratkilometern umfassendes Projekt von Bezirksgröße und in mehreren Bereichen des Projekts gab es noch nie systematische, modellgetriebene Explorationsbemühungen. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem wir konkrete Zielbereiche für Entdeckungen identifiziert haben. Diese Ziele sind der Höhepunkt aller Arbeiten, die in den letzten 3 Jahren durchgeführt wurden, einschließlich Kartierungen, geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen, Genehmigungsverfahren und Erkundungsbohrungen. Unsere Pressemitteilung vom 6. Juni 2019 skizzierte unsere geplanten Keystone-Bohrpläne für 2019 und diese Präsentation erweitert die geologischen Überlegungen für diese Ziele.Darüber hinaus freut sich die U.S. Gold Corp., mitteilen zu können, dass sie einen aktualisierten Bericht von Thomas Chapin erhalten hat. Tom war Senior Consulting Geologist der U.S. Gold Corp. und hat in den letzten 3 Jahren sorgfältig den gesamten Keystone-Distrikt kartiert. Toms aktualisierter Bericht Keystone Mapping Report 2019" ist verfügbar unter: https://www.usgoldcorp.gold/Thomas-Chapin-Keystone-Mapping-2019 U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Goldexploration gerichtet ist. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming; für das Projekt hat Mine Development Associates einen technischen Bericht mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung (Preliminary Economic Assessment, PEA) erstellt. Keystone ist ein Explorationskonzessionsgebiet im Cortez Trend in Nevada. Weitere Informationen über US Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.gold.U. S. Gold Corp. 