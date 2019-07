Gold unter 1.400 Dollar; profitiert von Nachfrage nach sicheren Häfen

Am Dienstag fiel der Goldpreis in Asien unter 1.400 Dollar je Unze, berichtet Investing.com . Zuvor hatten die Märkte Zinskürzungen für Juli eingepreist, doch kürzliche Daten - einschließlich des Berichts zu den US-Beschäftigtenzahlen - zeigten, dass die US-Wirtschaft möglicherweise zu stark sei, um eine Lockerung zu rechtfertigen.Währenddessen meinte David Roche, Präsident und Stratege des in London ansässigen Independent Strategy, dass der Goldpreis seiner Meinung nach 2.000 Dollar je Unze bis zum Ende des Jahres erreichen könne. "Ich glaube tatsächlich, dass die Finanzmärkte dazu positioniert sind, wie ein Sandhaufen einzustürzen", erklärte er an CNBC gerichtet."Ich denke, dass der Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten ein tief- und weitreichenderer, weltweiter Konflikt ist, der die Wachstumserwartungen an den Aktienmärkten untergraben wird", meinte Roche. Angesichts derartiger Prognosen solle das gelbe Edelmetall von zusätzlicher Nachfrage nach sicheren Häfen profitieren.© Redaktion GoldSeiten.de