Rock Tech Lithium beauftragt Northern Bioscience mit Durchführung von Grundlagenstudien für Umweltprüfung

Vancouver, 8. Juli 2019 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Northen Bioscience Ecological Consulting (Northern Bioscience) mit der Durchführung von Grundlagenstudien im Zusammenhang mit der Umweltprüfung (Environmental Assessment) für das zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario (Kanada) beauftragt hat.Die Grundlagenstudien werden sich auf den vorläufigen Projektstandort, die Stromleitung und die angrenzenden Seen und Bäche mit einer Gesamtfläche von 652 Hektar sowie die Zufahrtsstraße Nama Creek zum Provincial Highway 11 konzentrieren. Der Umfang der Grundlagenstudien beinhaltet die Bereiche Fisch- und Wasserlebensräume, benthische Makroinvertebrate, Sedimentproben, Brutvögel, Landvegetation, Wald-Karibus, gefährdete Arten, Zugvögel und bedeutende Lebensräume von Wildtieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47244/20190708 - Rock Tech - Engages Northern Bioscience_DE_PRCOM.001.pngAbbildung 1 - Der Chairman von Rock Teach leitet eine Planungssitzung mit den Feldmitarbeitern im Lithiumprojekt Georgia Lake.Beim Durchlaufen des Prozesses der Umweltgenehmigung ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir über die Kompetenz von lokal ansässigen Experten verfügen, meinte Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech. Es ist ein großer Wettbewerbsvorteil für Rock Tech bei der Erschließung unseres Lithiumprojekts Georgia Lake, dass die Stadt Thunder Bay, ein erstklassiges Bergbauzentrum, nur wenige Autominuten von unserem Standort entfernt ist.Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung in Bezug auf das Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake wurden von Karl Stephan Peters, EurGeol 787, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person/QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.Northern Bioscience bietet professionelle Beratungsleistungen zur Unterstützung des Managements, der Bestandsaufnahme und Forschung von Ökosystemen. Northern Bioscience mit Sitz in Thunder Bay wurde 1996 gegründet und hat seither mehr als 400 Projekte für Regierung, Industrie, First Nations, Nichtregierungsorganisationen und Grundbesitzer durchgeführt. Diese Projekte befanden sich in sechs Provinzen und zwei Territorien in Kanada sowie in den Vereinigten Staaten.Die Direktoren von Northern Bioscience verfügen über einen soliden akademischen Hintergrund, Erfahrung in der Arbeit für die Regierung und ein weitläufiges Netz von sehr erfahrenen Experten. Sie pflegen ein führendes Verständnis der borealen Flora, Fauna und Ökosysteme in Nord-Ontario. Da es sich bei Northern Bioscience um ein kleines Unternehmen handelt, ist die persönliche Betreuung der Direktoren von der Feldarbeit bis zur Berichterstattung gewährleistet. Angesichts geringer Gemeinkosten und effizienter Projektteams liefern sie realistische Arbeitspläne und Budgets mit kostengünstigen Lösungen. 